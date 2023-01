Steiner noemt 2022 Haas-auto een 'mysterie'

Het team van Haas kwam in het 2022-seizoen ontzettend lekker uit de startblokken. Met de terugkomst van Kevin Magnussen, werden er bij de eerste Grand Prix van het seizoen meteen punten binnengehaald. De consistentie kon echt niet worden voortgezet; ook de updates die rondom de zomerstop werden doorgevoerd, bleken geen zoden aan de dijk te zetten. Haas-baas Guenther Steiner beschrijft de VF22-bolide van 2022 dan ook als een mysterieuze creatie.

De eerste seizoenshelft was redelijk voor het Amerikaanse F1-team van Haas. Kevin Magnussen scoorde een vijfde en een negende finishplaats bij de eerste en tweede race van het 2022-seizoen. Ook bij race nummer vier op Imola behaalde de Deen belangrijke punten. Ondanks dat er hier en daar punten gescoord werden, stonden die behaalde prestaties niet helemaal in één lijn met de vooraf verwachte resultaten. Ook was het grote updatepakket, dat net voor de zomerstop bij de Grand Prix van Hongarije op auto één van twee geïnstalleerd werd, bijlange na niet voldoende om voor die belangrijke consistentie te gaan zorgen.

Volgens de teambaas van Haas, Guenther Steiner kan het seizoen namens het team dan ook op een toepasselijke manier beschreven worden: als een achtbaan. Tegenover Motorsport.com vertelt Steiner over de mysterieuze schommelingen van performance in 2022. "Ik verwachtte na een paar races geen zware domper", begint Steiner al wijzend naar de eerste paar races waarin er zowaar goede punten werden behaald. "In Australië hadden we een shit race. Ik had die inzakkende performance niet verwacht na die eerste twee races, maar dat kan gebeuren. Daarna denk je, nu moeten we terugkomen. Dat duurde voor ons wel even."

"Daarna hadden we Silverstone en Oostenrijk, die waren erg goed. (beide races beide coureurs in de punten) Daarom zei ik toen ook dat het ontzettend lastig is om te voorspellen. Haas introduceerde rondom de zomerstop een groot aeropakket voor de auto’s om te proberen een stabiele basis neer te zetten om punten te scoren."

"Wat ik vind dat heel mysterieus is, is dat we geen upgrades in Silverstone en Oostenrijk hadden, en toen waren we heel erg snel. Daarna hadden we wel upgrades, en toen waren we niet meer snel. En kort daarna, weer wel. Dat zijn van die momenten die perfect omschreven kunnen worden als een beetje mysterieus. We weten niet zeker waar het precies aan ligt. Het is een combinatie van factoren. Wanneer we de auto lanceerden, hadden we of moeite om meteen meer performance te vinden, of de performance vondsten waren niet groot genoeg", sluit Steiner af.