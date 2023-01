Steiner overwoog contractverlenging Schumacher: "Daarom duurde het zolang"

Het team van Haas besloot eind vorig jaar afscheid te nemen van Mick Schumacher. De jonge Duitse coureur wordt dit seizoen vervangen door zijn ervaren landgenoot Nico Hülkenberg. Haas heeft alle opties overwogen en teambaas Günther Steiner laat dat ook weten dat een nieuw contract voor Schumacher ook een mogelijkheid was.

Schumacher kende vorig jaar geen sterk seizoen in de Formule 1. De Duitse coureur reed veel schade en crashte in onder meer Saoedi-Arabië, Japan en Monaco. De kritiek was dan ook niet mals en de Duitser moest vechten voor zijn plekje. Haas besloot zijn contract niet te verlengen en Schumacher vond vervolgens onderdak bij het team van Mercedes. Bij Mercedes wordt Schumacher de derde coureur.

Haas-teambaas Günther Steiner zag dat Schumacher langzamerhand begon te groeien in de loop van het seizoen. De Italiaan heeft serieus nagedacht over een nieuw contract voor Schumacher. Steiner wordt geciteerd door Motorsportweek: "Absoluut. Mick heeft zich dit seizoen zeker verbeterd, dat hoef ik je niet te vertellen. Daarom duurde de beslissing over het stoeltje ook zo lang. We hebben deze beslissing niet voor de zomer genomen. Het duurde lang om te beslissen wat het beste is voor het team. Hij heeft een paar goede races gereden."