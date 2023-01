Newey verwacht sterk Ferrari en Mercedes: "Het wordt een zwaar jaar"

Topontwerper bij Red Bull Racing, Adrian Newey, verwacht dat Mercedes en Ferrari keihard terug slaan in 2023. Mede door minder testtijd in de windtunnel dan de opponenten, is het volgens de Brit niet realistisch dat de succesvolle campagne van 2022 wordt voortgezet dit jaar.

Newey begon tegen Autosport.com over de opgelegde testrestricties als gevolg van het overtreden van de budgetcapregels en de remmende voorsprong als kampioen, waarbij de overwinnaars minder windtunneltijd krijgen dan de andere deelnemers.

"De vermindering van het testen in de windtunnel betekent dat we minder verschillende componenten en minder verschillende ideeën kunnen evalueren", legt hij uit. "Als we echt slim zijn en altijd de juiste dingen op het model zetten, dan maakt het natuurlijk niet zoveel uit."

Zwaar seizoen

Mercedes en Ferrari konden tegen Red Bull in 2022 geen vuist maken. Newey heeft daar logische verklaringen voor en voorspelt dat beide renstallen de formatie uit Milton Keynes het heel moeilijk gaat maken.

"Ferrari zal niet rusten, ze zullen hun zwakke plekken uitzoeken. Ze had een paar betrouwbaarheidsproblemen. Ze maakte een paar strategische fouten Dus ze komen terug."

“En toen zag je Mercedes natuurlijk beginnen met een auto die behoorlijk ver van het tempo lag, en die evolueerde tot het punt dat het de voorlaatste race won."

"Je weet dat ze er zullen zijn. Dus het wordt zeker een zwaar jaar."

Sterke basis

De RB18 had begin 2022 nog wat kinderziektes, getuige het overgewicht en de uitvalbeurten, maar door progressie werd de bolide van Max Verstappen en Sergio Pérez de sterkste van het veld en behaalde in de laatste elf Grands Prix maar liefst elf zeges.

Newey vertelt hoe de de Red Bull een succesmachine kon worden. "We concentreerden ons op het proberen om de basis goed te krijgen, om het pakket zo te krijgen dat de ophanging, voor- en achtervering, de lay-out van de monocoque, de lay-out van de radiatoren, enzovoort, zouden omvatten", zei de 64-jarige ontwerper.

"Het was zo dat we het pakket zouden hebben dat hopelijk, zelfs als het niet begon als de snelste auto, we ons gedurende het seizoen konden ontwikkelen", doelt Newey op de reeks zeges op het end.

Voordat er überhaupt een race was verreden, wist de Red Bull-coryfee dat de goede vorm niet vanzelfsprekend zou zijn. "Tijdens de tests voorafgaand aan het seizoen maakten we ons een beetje zorgen voordat we daar aankwamen, dus we hadden al veel onderzoek gedaan en wisten ongeveer wat we moesten doen om het te verbeteren."

"Toen we in Bahrein, net voor de race, het pakket uitrolde, bracht dat ons van achterstand op Ferrari naar ongeveer gelijk niveau, laten we zeggen."

Toch was er nog wat werk aan de winkel om de RB18 tot bloei te laten komen. "De auto had zeker wat zwakke punten in de eerste helft van het seizoen. We hebben natuurlijk nog wel wat zwakke punten. Maar we hebben die zwakke punten verminderd, en zeker tegen de tweede helft hadden we een volledig competitief pakket."