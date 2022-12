Horner blij met afhandeling Brazilië-rel: "Niet elke conversatie hoeft voor camera"

Het team van Red Bull Racing kende dit jaar een droomseizoen. Toch kende men ook zo zijn dieptepunten, één van die dieptepunten beleefde Red Bull in Brazilië. Max Verstappen negeerde daar een teamorder en eventjes leek er een bom te barsten. Teambaas Christian Horner is echter blij dat alles intern bleef.

In Brazilië kende Red Bull Racing alles behalve een sterke race. Op het circuit van Interlagos in Sao Paulo raakte wereldkampioen Verstappen al vroeg de Mercedes van Lewis Hamilton en was hij veroordeeld tot een inhaalrace. In de slotfase reed hij vlak voor teamgenoot Sergio Perez. Aangezien Perez nog tweede kon worden in het wereldkampioenschap vroeg men aan Verstappen of hij zijn teamgenoot erlangs wilde laten. Verstappen weigerde de teamorder.

Na de finish liet Perez zijn ongenoegen horen over de boordradio en leek er even een interne ruzie te ontstaan. Alles werd opgelost buiten het zicht van de camera en teambaas Christian Horner laat aan Speedcafe weten dat dat slim was: "Ik denk dat er een paar dingen zijn die de coureurs achter gesloten deuren mogen bespreken. Niet elke conversatie moet gebeuren voor het zicht van een camera. De coureurs hadden een goed gesprek na Brazilië. De lucht was geklaard en dat zag je in Abu Dhabi."