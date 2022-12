Ralf Schumacher schat Russells prestatie hoger in dan Rosberg in 2016

George Russell was dit seizoen één van de grote verrassingen van de Formule 1. De Brit was in zijn eerste volledige seizoen voor Mercedes direct sneller dan zijn ervaren teamgenoot Lewis Hamilton. Russell ontving veel complimenten en volgens Ralf Schumacher was Russells seizoen zelfs beter dan het seizoen van Nico Rosberg in 2016.

Hamilton was in de afgelopen jaren de absolute kopman van het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen vocht om de zeges en titels en kreeg daarbij geen concurrentie van toenmalig teamgenoot Valtteri Bottas. De laatste keer dat Hamilton werd verslagen in het onderlinge Mercedes-duel, was in 2016. In dat jaar verloor hij de titelstrijd van Nico Rosberg, de Duitser stopte na zijn wereldtitel direct met de Formule 1.

Oud-coureur Ralf Schumacher was enorm onder de indruk van de prestaties van Russell. De Duitser schat de prestaties van Russell hoog in. Alhoewel Mercedes dit jaar tegenviel is Schumacher bij Sport1 enorm positief: "Je moet wel onthouden dat hij binnenkwam als de jonge teamgenoot van Lewis. Lewis was de koploper op elk gebied. Maar, hij wist hem alsnog te verslaan. Dat knaagde aan Lewis. Voor mij is de performance van George onder deze omstandigheden zelfs beter dan die van Rosberg in 2016."