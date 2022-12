Horner blij met vroege titel Verstappen: "Laatste race die Mateschitz op TV zag"

Max Verstappen werd dit jaar voor het tweede seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur prolongeerde al in Japan zijn wereldtitel. Het was een bijzonder moment voor Red Bull Racing, teambaas Christian Horner laat namelijk weten dat Dietrich Mateschitz de race nog heeft gezien.

Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz overleed in het weekend van de Amerikaanse Grand Prix. De gezond van de Oostenrijker was al geruime tijd slecht en hij verscheen nog maar nauwelijks in het openbaar. Mateschitz bleef zijn raceteam tot het allerlaatste moment volgen, hij zag dus ook hoe Verstappen in Suzuka zijn tweede wereldtitel in de koningsklasse van de autosport pakte.

Red Bull-teambaas Christian Horner geeft aan dat het een zeer verwarrend weekend was in Japan. Door de regenval, uitgestelde race en straf van Charles Leclerc was het namelijk geruime tijd onduidelijk of Verstappen wereldkampioen was. Aan Motorsport.com laat Horner weten dat het een bijzonder weekend was: "Het was de allerlaatste race die Dietrich Mateschitz op televisie heeft gezien. Hij heeft daardoor Max gelukkig voor de tweede keer wereldkampioen zien worden. Dat maakt het extra speciaal. Met de kennis van nu is dat het allermooiste aan het vroeg klaren van de klus."