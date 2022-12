Werkrelatie Verstappen en Peréz kampt sinds Monaco met 'vertrouwensprobleem' – Croft

Volgens de bekende stem van de Formule 1 – namelijk die van hoofdcommentator David Croft, is de werkrelatie tussen Red Bull-rijders Max Verstappen en Sergio Peréz naar alle waarschijnlijkheid niet zo sterk als dat het van buitenaf doet lijken. Croft, de man die de F1-races via Sky Sports van commentaar voorziet, meent dat er een vertrouwenskwestie is ontstaan sinds Perez tijdens de kwalificatiesessie van Monaco crashte.

In 2022 wist het rijdersduo van Max Verstappen en Sergio Peréz beide wereldtitels op zeer dominante wijze binnen te slepen. Met zeventien van de 22 overwinningen in het 2022-seizoen op zak, leek de werkrelatie tussen beide Red Bull-coureurs ogenschijnlijk soepeltjes te verlopen.

Tijdens de één-na-laatste Grand Prix van de 2022-kalender in Brazilië bleek echter dat de onderlinge samenwerking misschien toch minder sterk was dan vooraf door velen werd gedacht. Daar weigerde Verstappen namelijk om tijdens de race zijn positie aan Peréz te geven. Verstappen was immers al tot kampioen bekroond terwijl zijn teamgenoot de punten hard nodig had om als tweede in het rijderskampioenschap te eindigen. Via de boordradio reageerde Verstappen op cryptische wijze naar zijn team toen er aan hem gevraagd werd waarom hij zijn teamgenoot geen dienst verleende: de tweevoudig wereldkampioen liet weten zijn ‘redenen’ te hebben voor de actie.

Vanuit de top van het Red Bull-team werd er inhoudelijk niet op het Braziliaanse akkefietje ingegaan. Wel meende teambaas Christian Horner dat de problemen tussen beide coureurs al was gladgestreken. Ook werd er geen gehoor gegeven of het potentieel te maken had met de gebeurtenis in Monaco: in de slotfase van de kwalificatiesessie crashte Peréz namelijk, met als gevolg dat Verstappen zijn snelle kwalirun niet kon afmaken.

Volgens Sky Sports-hoofdcommentator David Croft heeft de relatie tussen Verstappen en Peréz wel degelijk een deukje opgelopen: "Er moeten haast wel vertrouwensproblemen zijn", vertelt Croft in een seizoensnabeschouwing op het Britse mediaplatform Sky. "Als coureur moet je je team, maar ook je teamgenoot kunnen vertrouwen. Wat er ook in Monaco gebeurde, en laten we aannemen dat Perez’ crash (voor hem) niet heel ongelukkig was. Als het geen geval van pure pech was, dan moet er wel een vertrouwensprobleem zijn. In je achterhoofd, maakt me niet uit wie je bent, vraag je jezelf al af: "zal zoiets nog een keer kunnen gebeuren?" Ik zie niet voor me hoe dit gerepareerd kan worden."

Gastcommentator en oud F1-coureur Karun Chandhok is het eens met de uitspraken van zijn collega, en meent dat Peréz in 2023 zijn prestatieniveau omhoog moet tillen. "Als ik mijn rijdershoed op zet kan ik je vertellen dat ik nog precies weet wie mij tijdens een kwalironde in 2007 blokkeerde. We weten pas wat de echte schade (tussen Verstappen en Peréz) is wanneer er volgend jaar een situatie zal voorkomen waarin er aan Peréz gevraagd wordt om Verstappen te helpen. Dat zal heel interessant worden."

“Al met al moet Checo (Peréz) z’n niveau verbeteren. Hij wist maar bij drie Grands Prix Verstappen in de kwalificatie te verslaan, waaronder Monaco en bij die race zou je wel een sterretje kunnen neerzetten. Hij moet beter presteren als hij in het titelgevecht wil mee kunnen doen”, sluit Chandhok af.