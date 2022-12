Voetballiefhebber Verstappen wil niet kiezen: "Denk dat Messi meer talent heeft"

In de afgelopen weken werd het sportnieuws gedomineerd door het wereldkampioenschap voetbal. Ook in de Formule 1-wereld ging het veelvuldig over het grote voetbaltoernooi. Regerend wereldkampioen Max Verstappen is een groot voetbalfan maar de Nederlander kan geen keuze maken in een vraagstuk dat de sportwereld al geruime tijd bezighoudt.

Verstappen stak in het verleden niet onder stoelen of banken dat hij een grote liefhebber van het voetbal is. De Nederlander was zelf veelvuldig te vinden op de digitale voetbalvelden, hij is immers een grote liefhebber van de videogame-serie FIFA. Ook over de echte voetbalwereld heeft hij een mening en hij heeft vanzelfsprekend naar het wereldkampioenschap voetbal gekeken.

Verstappen zelf vocht in 2021 zelf een groot duel uit met Lewis Hamilton en in de voetbalwereld is er een soort gelijk vraagstuk. Tegenover de camera van Viasat kan Verstappen niet kiezen tussen Ronaldo en Messi: "Ze zijn heel verschillend dus ik kan niet kiezen. Ik kan onmogelijk beslissen want ik denk dat Messi meer talent heeft dan Cristiano. Cristiano is echter blijven werken en hij is enorm fit gebleven. Wat hij doet op zijn leeftijd is ongelooflijk en zo kun je ook heel sterk worden."