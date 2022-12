Kritische woorden voor Verstappen: "Had vooral te maken met discipline"

Max Verstappen kende dit jaar een seizoen vol met hoogtepunten. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur prolongeerde zijn wereldtitel en won in totaal vijftien Grands Prix. Toch kende hij ook wat dieptepunten waaronder de Braziliaanse Grand Prix. Na afloop van het seizoen komt die race in Sao Paulo hem op veel kritiek te staan.

In Brazilië reed Verstappen een tegenvallende Grand Prix en reed hij in de absolute slotfase vlak voor zijn teamgenoot Sergio Perez. Aangezien de Mexicaan nog tweede kon worden in het wereldkampioenschap, wilde Red Bull hem de extra punten gunnen. Verstappen weigerde de teamorder en gaf aan daar zijn redenen voor te hebben. Red Bull loste het onderlinge geschil echter snel op.

Discipline

Oud-coureur Hans-Joachim Stuck is zeer kritisch op de desbetreffende actie van Verstappen. De Duitser spreekt stevige woorden en had zelf veel strenger op getreden. Bij de Duitse tak van Eurosport spreekt Stuck zich uit over de zaak: "Als je het mij vraagt had dit vooral te maken met discipline. Het eerste wat je moet doen in de Formule 1 is altijd de instructies van het team volgen. Als coureur heb je immers een contract ondertekend."

Ecclestone

Stuck kon de situatie in Brazilië maar moeilijk los laten en sprak er dan ook met anderen over. De voormalige coureur besprak het bijvoorbeeld met voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone. Stuck deelt de inhoud van dit gesprek: "Hij was over deze zaak nogal duidelijk. Als bij hem één van zijn coureurs zijn instructies niet had opgevolgd, dan zou Bernie hem buiten de deur hebben gezet."