Verstappen verkozen tot Sportman van het jaar

Max Verstappen heeft zojuist een nieuwe prijs mogen toevoegen aan zijn inmiddels goedgevulde prijzenkast. De Nederlander werd zojuist tijdens het Sportgala van de NOC*NSF en de NOS namelijk uitgeroepen tot Nederlands Sportman van het jaar. Ook hier prolongeerde hij dus zijn titel, net als in de Formule 1.

Verstappen was vanwege zijn uiterst succesvolle Formule 1-seizoen genomineerd voor de prestigieuze sportprijs. Hij nam het ditmaal op tegen Olympisch schaatskampioen Thomas Krol en baanwielrenner Harrie Lavreysen. De twee sporters moesten echter genoegen nemen met een podiumplaats want de Red Bull Racing-coureur ging er voor de derde keer met de prijs vandoor. Hij was ook al succesvol in 2016. Zijn zus Victoria nam de prijs vanavond in ontvangst.