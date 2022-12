Russell: Relatie met Hamilton tot nu toe 'harmonieus'

George Russell maakte aan de start van het 2022-seizoen van de Formule 1 zijn debuut bij een heus topteam. Na jaren hard zwoegen bij hekkensluiter Williams is zijn droom uitgekomen door zich bij het team van Mercedes toe te voegen. Zijn debuutseizoen lijkt naar alle schijn een warm bad te zijn geweest, ondanks dat zijn nieuwe werkgever geen titelwinnende auto wist te bouwen. Reflecterend op het seizoen kijkt Russell terug op zijn intrede bij het team en de relatie met teamgenoot Lewis Hamilton.

In het debuutjaar van George Russell bij zijn nieuwe team Mercedes was de auto niet competitief. Gedurende de eerste seizoenshelft probeerde het team de problemen omtrent het porpoising probleem op te lossen, waardoor het concurrenten Red Bull en Ferrari al met elkaar vechtend op zich uit zag lopen. De tweede helft van 2022 was beduidend positiever voor Mercedes. Ferrari leek tijdens de race meer moeite te hebben met het overeind houden van de banden, waardoor het terugviel in de handen van Mercedes. Bij de Braziliaanse Grand Prix werd het hoogtepunt voor het Duitse team behaald; Russell behaalde zijn zowel zijn eerste sprint- als Grand Prix-overwinning op circuit Interlagos.

Teamgenoot Lewis Hamilton gebruikte in de eerste seizoenshelft zijn bakken aan ervaring om zoveel mogelijk bij te dragen om de problemen van de W13-bolide op te lossen. In deze periode kreeg Russell zijn uitgebreide kans om zichzelf zachtjesaan in het team te verweven. In een interview op de officiële website van het Mercedes AMG F1-team vertelt Russell hoe hij zijn eerste jaar heeft ervaren in de samenwerking met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

"De relatie is harmonieus geweest. Wat de meeste indruk op mij maakt was hoe Lewis met het team werkt, hoe hij het meest weet te krijgen uit de mensen om zich heen en hoe hij constant het moraal omhoog weet te houden. En wat ik uiteindelijk al wist, hoe ontzettend snel hij is en dat het een grote uitdaging is om teamgenoten te zijn met iemand zoals hij."

Nu de overbrugging richting het volgende seizoen in 2023 officieel van start is, zal het team van Mercedes proberen om opnieuw een stap te kunnen maken richting Ferrari en Red Bull.