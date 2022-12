Brundle ziet glimlach bij Mercedes: "Ze hebben continuïteit en stabiliteit"

Het team van Mercedes kende dit jaar een zeer tegenvallend seizoen. De Duitse renstal verloor de constructeurstitel aan Red Bull Racing en zal volgend jaar de nodige stappen moeten zetten. Martin Brundle is ervan overtuigd dat men bij Mercedes met een glimlach kijkt naar wat er komen gaat.

Mercedes werd dit seizoen verslagen door Red Bull en Ferrari. De Duitse renstal won slechts één Grand Prix, George Russell in Brazilië, en moest zeer veel performance toegeven op de concurrentie. Maar terwijl Mercedes na het seizoen zijn wonden likt, was het zeer onrustig bij de andere teams. Red Bull kampt met de naweeën van de budgetcap-straf en bij Ferrari moet men nog bijkomen van de teambazencarrousel.

Glimlach

Voormalig coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle denkt dat men bij Mercedes momenteel leeft met een grote glimlach. Bij zijn werkgever spreekt Brundle zich uit: "Dat moet haast wel. Ze hebben de continuïteit en de stabiliteit. Ze weten wat er mis is met de auto, daarom komen ze met een sterkere bolide terug. Toto is tevens een van de aandeelhouders, dat is ongebruikelijk als teambaas. Hij heeft heel erg snel veel macht gekregen in de sport. Sneller dan ik ooit heb gezien, misschien sneller dan Bernie."

Mateschitz

Brundle ziet dat de situatie bij het team van Red Bull Racing momenteel een andere situatie heeft. Desalniettemin denkt Brundle dat het bij Red Bull ook wel in orde is: "Horner zit goed op zijn plek bij Red Bull. Ze hebben natuurlijk Dietrich Mateschitz verloren. Hij nam vrijwel alle grote beslissingen. Ze vinden ongetwijfeld hun weg met de nieuwe opstelling. Mercedes en Red Bull lachen terwijl er bij Ferrari en McLaren fundamentele beslissingen in hun management worden genomen. Ik zie Mercedes het volgend jaar opnemen tegen Red Bull en Ferrari."