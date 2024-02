Brundle lacht: "Bij Mercedes hopen ze dat Lewis verliest bij Ferrari!"

Het grootste nieuws van de afgelopen Formule 1-winter was de aanstaande transfer van Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen maakte bekend dat hij per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. Martin Brundle denkt dat er een vreemde situatie zal ontstaan bij Mercedes.

Hamilton rijdt immers nog tot eind dit jaar voor het team van Mercedes. De Brit rijdt al sinds 2013 voor de Duitse renstal en hij was in die jaren zeer succesvol. Hij werd zes keer wereldkampioen in dienst van het team en hij wist een enorm aantal races op zijn naam te schrijven. Eind vorig jaar verlengde hij zijn contract bij Mercedes, maar nu stapt hij dus toch over naar Ferrari omdat hij gebruik maakt van een speciale clausule.

Martin Brundle denkt dat Hamilton aankomend seizoen minder vaak aanwezig zal zijn bij belangrijke vergaderingen van Mercedes. De commentator en oud-coureur legt zijn mening uit in de podcast van Sky Sports: "Ik twijfel er niet aan dat Lewis tot en met de laatste ronde in Abu Dhabi alles zal geven. Zolang hij de Mercedes-kleren draagt, en dat stuur in zijn handen heeft, zal hij alles blijven geven. Het is een team met 1500 werknemers. Ze zijn allemaal slim genoeg en ze hebben een uitstekende relatie. Ik denk dus dat ze het als een afscheidstournee zien. Ze zullen hem vaarwel zeggen, en dat hopen dat Lewis verliest in een Ferrari!"