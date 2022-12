Brawn complimenteert Red Bull na uitblijven porpoising-problemen

Sinds dit jaar gelden er nieuwe technische reglementen in de Formule 1. Bij nieuwe regels horen ook nieuwe technische uitdagingen. Veel teams hadden dit jaar last van porpoising. Bij Red Bull Racing had men hier geen last van en volgens Ross Brawn heeft dit puur te maken met ervaring.

De nieuwe technische regels zorgden dit jaar voor de nodige ongemakken. Tijdens de wintertests in Barcelona en Bahrein werd namelijk pijnlijk duidelijk dat de wagens veel last hadden van gehobbel. De fenomeen luistert naar de naam porpoising en vooral Mercedes verloor er veel performance door. Niet alle teams hadden echter last van deze ongemakken.

Latere constructeurskampioen Red Bull Racing had geen last van het gehobbel en dat bezorgde ze de nodige successen. Men denkt dat dit komt door ervaring met het gehobbel en ook afzwaaiend Formule 1-kopstuk Ross Brawn deelt die mening. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Degene die hier jaren geleden al last van hadden wisten nu misschien iets beter hoe ze ermee om moesten gaan. Dat geldt vooral voor Adrian Newey van Red Bull. De wagens van dat team hadden amper last van deze problemen."