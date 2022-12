Ralf Schumacher ziet win-win situatie bij Mercedes-stap Mick

Eerder deze week werd bekend dat Mick Schumacher in 2023 zal gaan fungeren als reservecoureur bij het topteam van Mercedes. De Duitse coureur reed dit seizoen in de Formule 1 bij het team van Haas, hij kreeg daar echter geen nieuw contract. Micks oom Ralf Schumacher is in ieder geval fan van de Mercedes-move.

Mick Schumacher kende dit jaar niet bepaald een sterk seizoen in dienst van Haas. De Duitse coureur maakte veel foutjes, crashte veel en werd verslagen door zijn teamgenoot Kevin Magnussen. Schumacher kreeg geen nieuw contract en wordt volgend seizoen vervangen door zijn landgenoot Nico Hülkenberg. Schumachers contract bij de opleidingsploeg van Ferrari werd eveneens verscheurd.

Win-win situatie

Bij Mercedes kan hij zijn loopbaan nieuw leven inblazen. Volgens oud-coureur Ralf Schumacher is het een slimme zet. Ralf deelt in gesprek met het Duitse Sky Sports zijn complimenten uit aan zijn neef: "Het is denk ik wel een win-win situatie voor zowel Mick als Mercedes. Enerzijds omdat het team nu een coureur heeft die kan invallen als één van de vaste rijder niet kan rijden. Anderzijds natuurlijk ook voor Mick zelf omdat hij nu in een team zit waar hij veel kan leren."

Simulator

Mick Schumacher komt volgend jaar terecht bij een absoluut topteam en hij kan dus ook veel gaan leren. Volgens zijn oom Ralf kan dit goed uitpakken: "Hij ziet nu een nieuwe structuur bij een grote renstal met simulatoren. Haas heeft die dingen helemaal niet. Ook heeft hij de mogelijkheid om tests te doen en misschien op vrijdag in te stappen in een auto die hopelijk races kan winnen."