Verstappen raadt talenten aan om niet te debuteren bij een topteam

Max Verstappen rijdt al sinds 2016 voor het team van Red Bull Racing. De combinatie van de Nederlandse coureur en de Oostenrijkse renstal is zeer succesvol. Verstappen is echter wel blij dat hij niet debuteerde voor Red Bull en hij denkt dat dit goed is geweest voor het vervolg van zijn loopbaan.

Verstappen debuteerde in 2015 in de Formule 1 bij Red Bulls zusterteam Toro Rosso, het huidige AlphaTauri. De Nederlander maakte direct indruk en stapte al in het begin van 2016 over naar Red Bull. Verstappen is achteraf best wel blij met deze keuze en hij ziet het ook als een goede stap voor al het aanstormende talent.

Verstappen ziet het aankomende debuut van Logan Sargeant bij Williams dan ook als iets positiefs. De Nederlander legt deze situatie uit in gesprek met het Amerikaanse NBC: "Je moet ervan genieten. Hij zit straks bij een team waar hij nog niet direct kan gaan meestrijden voor de zeges, dat is ook juist heel erg goed. In het eerste jaar heb je dat niet nodig en dat moet je misschien ook niet willen. Iedereen wil natuurlijk winnen maar het is niet een vereiste als je nog maar weinig ervaring hebt."