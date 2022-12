Officieel: Vasseur volgt Binotto op bij Ferrari

Na zijn zojuist aangekondigde vertrek bij Alfa Romeo heeft men razendsnel geschakeld. Zoals verwacht is Frederic Vasseur aangekondigd als de nieuwe teambaas van Ferrari. Hij is de opvolger van Mattia Binotto.

Eerder vandaag maakte Alfa Romeo bekend dat Vasseur het team in januari gaat verlaten als teambaas. Dit nieuws lag in de lijn der verwachtingen aangezien Ferrari vanaf dat moment zonder teambaas zit. Enkele weken geleden maakte men immers bekend dat Mattia Binotto het team gaat verlaten aan het einde van het jaar. De naam van Vasseur zong al sinds het vertrek van Binotto rond. Vasseur treed op 9 januari in dienst en hij wordt naast teambaas ook de general manager.