Officieel: Vasseur gaat Alfa Romeo verlaten

De overstap van Frédéric Vasseur naar Ferrari lijkt steeds dichterbij te komen. Alfa Romeo heeft vanochtend namelijk bekend gemaakt dat Vasseur het team in januari gaat verlaten. Aangezien Ferrari vanaf dan een nieuwe teambaas zoekt, lijkt zijn transfer een kwestie van tijd te zijn.

Vasseur kende een paar goede seizoenen. De teambaas bracht onder meer Charles Leclerc groot. Ook had hij dit seizoen met Bottas en Zhou een ongelofelijke prestatie neergezet. De Zwitserse formatie zal op zoek moeten naar een nieuwe teambaas.

Vasseur werkte zes seizoenen in dienst van het team dat officieel gezien nog steeds Sauber is. Sinds het aangekondigde vertrek van Ferrari-teambaas Mattia Binotto wordt Vasseur al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Ferrari. Binotto vertrekt eind dit jaar en Vasseur lijkt dus klaar te staan om hem op te volgen.