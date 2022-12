Ocon blijer met seizoen 2022 dat met seizoen 2021

Esteban Ocon kende dit jaar een zeer solide seizoen in de Formule 1. De Franse Alpine-coureur sloot het seizoen af op de achtste plaats in het wereldkampioenschap en daar was hij zelf zeer tevreden mee. Ocon durft zelfs te stellen dat zijn 2022-seizoen beter was dan zijn 2021-seizoen.

Ocon eindigde dit jaar niet op het podium maar was alsnog zeer tevreden met zijn seizoen waarin hij in het wereldkampioenschap eindigde voor zijn teamgenoot Fernando Alonso. In tegenstelling tot Alonso had Ocon dit jaar geen last van betrouwbaarheidsproblemen en eindigde hij regelmatig in de punten. Het zorgde voor veel tevredenheid bij de Franse coureur.

Completer jaar

Alhoewel hij dit jaar geen race won, in 2021 won hij tot ieders verrassing in Hongarije, vindt Ocon zijn seizoen completer dan een jaar eerder. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Het enige dat dit jaar miste was een podium. Door omstandigheden is dat niet gelukt maar misschien krijgen we volgend seizoen een kans. Alle doelen zijn behaald. We werden vierde in het wereldkampioenschap en qua punten had ik er nog nooit zoveel gescoord. Ik ben daar blij om. Het team heeft goed werk verricht met de ontwikkeling van de auto. Het gat werd steeds kleiner en hopelijk wordt dan in 2023 nog kleiner."

Alonso

Ocon eindigde dus ook voor zijn teamgenoot Alonso in het wereldkampioenschap en dat was voor velen een verrassing. Ocon was er stiekem best wel tevreden mee: "Ik had ook wel wat problemen maar om eerlijk te zijn voelt het best goed. Hij is heel erg snel en ik moest hier eigenlijk ontzettend hard voor werken. Het geeft eigenlijk wel wat genoegdoening om voor hem te eindigen."