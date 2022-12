Ralf Schumacher hekelt exit Mick: "Misschien wel de beste nieuwkomer"

Mick Schumacher is momenteel hard opzoek naar een nieuwe werkgever. De Duitse coureur kreeg geen nieuw contract bij Haas en ook zijn Ferrari Academy-contract werd niet verlengd. Niet iedereen is het eens met het vertrek van Schumacher, Ralf Schumacher denkt dat zijn neef zelfs de beste nieuwkomer was.

Mick Schumacher reed dit jaar zijn tweede seizoen in de koningsklasse van de autosport. Schumacher werd dit jaar bij Haas veelvuldig verslagen door zijn nieuwe teamgenoot Kevin Magnussen. Tevens crashte Schumacher met enige regelmaat zeer fors en dat kostte zijn team het nodige geld. Haas koos uiteindelijk voor de ervaring van Nico Hülkenberg en Schumacher werd bedankt voor zijn bewezen diensten.

Mick Schumachers oom Ralf Schumacher is niet bepaald te spreken over de exit van zijn neef. De oud-coureur zag zijn neef als de beste nieuwkomer. Ralf Schumacher is nogal fel in gesprek met zijn landgenoten van Formel1.de: "Als je nieuwkomers zoals Yuki Tsunoda en Guanyu Zhou ziet, dan is het duidelijk dat Mick één van de beste is. Misschien was hij zelfs wel de beste van dat groepje."