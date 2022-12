Video: Verstappen vermaakt zich in Viaplay-serie

Max Verstappen werkt sinds dit jaar samen met de streamingsdienst Viaplay. De van oorsprong Scandinavische dienst heeft sinds dit seizoen de Nederlandse uitzendrechten van de Formule 1 in handen. In hun eerste jaar ontvingen ze veel kritiek maar maakten ze wel meerdere programma's met Verstappen.

De Nederlander prijst nu zelf het nieuwe programma 'Max's Machine' aan. In de korte intro is te zien dat Verstappen op het circuit van Imola een rechtstreeks duel uitvecht met een Honda NSX. Verstappen zelf zit achter het stuur van zijn Formule 1-wagen terwijl David Coulthard ook een rol speelt in de serie.