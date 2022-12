Fans verkiezen Vettel tot Formule 1-inhaalkoning van 2022

Sebastian Vettel is sinds enkele weken officieel met pensioen. De Duitse viervoudig wereldkampioen reed in Abu Dhabi zijn laatste Grand Prix en is sindsdien geen actieve coureur meer. Vettel krijgt nog steeds veel respect van de fans, hij is dan ook verkozen tot de inhaalkoning van 2022.

In de afgelopen dagen konden de fans op sociale media stemmen op de beste inhaalactie van het afgelopen seizoen. Vettels last minute inhaalactie ten opzichte van Kevin Magnussen in Austin werd verkozen tot de mooiste van het jaar. Vettel mag zich nu dan ook de 'inhaalkoning' van 2022 noemen.