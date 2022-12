Russell heeft duidelijk doel: "Voel me klaar om wereldkampioen te worden"

George Russell kende dit jaar een zeer sterk seizoen. De Britse coureur reed voor het eerst een volledig seizoen in dienst van Mercedes en hij was direct sneller dan teamgenoot Lewis Hamilton. Russell won één race maar hij wil meer, de Brit aast namelijk op zijn eerste wereldtitel.

Russell eindigde dit seizoen veelvuldig in de top vijf. Zijn uitvalbeurt op Silverstone betekende zijn eerste niet top vijf-score van het seizoen. In tegenstelling tot de worstelende Hamilton kwam Russell vaak wel goed voor de dag, in de slotfase van het seizoen won hij in Sao Paulo op het circuit van Interlagos zijn eerste Grand Prix uit zijn loopbaan.

Russell heeft dan ook nog veel meer ambities. De Brit wil wereldkampioen worden en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Bij Sky Sports spreekt hij zich uit: "Ik voel mij helemaal klaar om een wereldtitel te winnen. Ik heb dat gevoel al enkele jaren. Dit eerste seizoen naast Lewis was voor mij persoonlijk belangrijk om een aantal details te leren. Denk aan hoe ik meer uit de auto kan halen, uit het team kan halen en hoe ik alles uit het pakket kan halen als het er echt toe doet. Ik gan nu een sterke winter tegemoet waarin ik hard ga werken met het team."