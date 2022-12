Leclerc maakt tijd voor fans tijdens bandentest

Charles Leclerc kwam gisteren weer in actie in Formule 1-materiaal. De Monegaskische Ferrari-coureur werkte op het circuit van Fiorano namelijk een bandentest af voor bandenleverancier Pirelli. Alhoewel het een besloten test was, kwamen er toch weer veel fans op de test af.

Achter de hekken van Ferrari's privécircuit hadden zich de nodige fans verzameld. Leclerc had dit vanzelfsprekend ook gezien. De Monegask wilde zijn fans echter niet in de letterlijk en figuurlijke kou laten staan. Hij zocht ze op bij de hekken en deelde de nodige handtekeningen uit en poseerde voor de nodige selfies.