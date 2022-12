F3-vicekampioen Maloney wordt reserverijder en junior bij F1-team Red Bull

Barbadaan Zane Maloney heeft via zijn Instagram aangekondigd deel uit te gaan maken van de Red Bull-familie. De coureur met als bijnaam “the boy from Barbados” maakt hiermee opnieuw een flinke stap voorwaarts in zijn carrière. Maloney laat weten zeer uit te kijken naar een nieuw hoofdstuk in zijn reis richting de koningsklasse.

Maloney reed dit jaar voor het eerst in de Formule 3. De man uit Bridgetown kende bij het team van Trident een zeer sterk debuutseizoen. Hij won meerdere races en sloot het seizoen af op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Vanwege zijn goede prestaties in de Formule 3 mocht bij in Abu Dhabi zijn Formule 2-debuut maken bij Trident. Het is de verwachting dat hij ook komend seizoen zal uitkomen in die klasse. Maloney is aankomend jaar samen met onder andere Dennis Hauger en Liam Lawson onderdeel van het juniorenteam van Red Bull.