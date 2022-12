'Vasseur dichtbij overstap naar Ferrari'

Enkele weken geleden kwam het team van Ferrari met groot nieuws naar buiten. Teambaas Mattia Binotto gaat het team verlaten en de renstal liet weten dat ze in het begin van 2023 een opvolger zullen onthullen. Het lijkt er inmiddels op dat de beoogde opvolger binnen is.

Eerder werd er al gemeld dat men bij Ferrari een oogje had op Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur. De Fransman werkte in het verleden al samen met Charles Leclerc en hij oogst veel lof voor zijn optreden bij zijn huidige werkgever Alfa Romeo. Volgens het Duitse Sport1 is de deal echter al zo goed als rond en zal Vasseur de nieuwe teambaas van de Scuderia gaan worden.

Vasseur wordt volgens het Duitse medium al voor het einde van het jaar gepresenteerd door Ferrari. Dit zou opvallend zijn aangezien men eerder liet weten dat er pas een naam zou worden onthuld in het nieuwe jaar. Een vertrek van Vasseur bij Alfa Romeo zou overigens niet vreemd zijn. Alfa Romeo gaat Sauber verlaten als hoofdsponsor en de renstal wordt vanaf 2026 een fabrieksteam, Audi stapt dan immers in. Het is dan aannemelijk dat de Duitse autobouwer zelf een nieuwe teambaas wil aanstellen.