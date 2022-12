Coulthard ziet Verstappen als één van de beste coureurs ooit

Max Verstappen prolongeerde dit seizoen op een redelijk simpele wijze zijn wereldtitel. De Nederlander verbrak tevens meerdere magische records en hij ontving veel complimenten. Ook David Coulthard is zeer complimenteus en de Schotse oud-coureur durft het zelfs aan om Verstappen in een mythisch rijtje te plaatsen.

Verstappen won dit seizoen zijn tweede wereldtitel op een zeer machtige wijze. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur claimde al in Japan de titel en ging daarna op recordjacht. Verstappen pakte het record van de meeste Grand Prix-overwinningen in één seizoen en hij pakte tevens de meeste punten in een enkel seizoen, beide coureurs zullen nog wel eventjes blijven staan.

Oud-coureur en huidig analist David Coulthard denkt dat Verstappen bij de best coureurs allertijden hoort. De Schot laat aan het tijdschrift Formule 1 weten dat controverse daar niets bij weg neemt: "Net als dat Lewis geen negen wereldtitels nodig heeft om bij de beste te horen, heeft Max er geen drie nodig. Max is al één van de beste ooit. Je moet wel een fucking idioot zijn als je zegt dat hij dit alleen heeft bereikt omdat hij in een goede auto heeft gereden."