De Vries, Tsunoda en Tost nemen afscheid van Gasly bij AlphaTauri

Pierre Gasly heeft officieel afscheid genomen van het team van AlphaTauri. De Fransman gaat vanaf volgend seizoen rijden voor het team van Alpine. Gasly neemt na jaren van trouwe dienst afscheid van AlphaTauri en afgelopen weekend werd hij officieel uitgezwaaid door de Italiaanse renstal.

Op sociale media deelt Gasly zelf beelden van het moment. Op de foto's is te zien hoe AlphaTauri-teambaas Franz Tost, Yuki Tsunoda en Gasly's opvolger Nyck de Vries afscheid nemen van de Fransman. Tevens is te zien dat Gasly nog een stuurtje meekrijgt als cadeau. Tsunoda en Tost geven hem het cadeau en de Vries schittert ook in aanwezigheid.