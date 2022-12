Horner krijgt tafel 44 toegewezen bij awardshow

Afgelopen weekend werden weer de jaarlijkse Autosport Awards uitgereikt. Veel van de grote namen uit de autosportwereld waren aanwezig bij de show. Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was aanwezig en de organisatie plaatste de Brite teambaas aan een tafeltje met een wel heel opvallend nummer.

Tijdens de awardshow gingen er beelden rond van Horner aan een tafel met een opvallend nummer. Horner zat namelijk aan tafeltje 44. Iedereen op het internet ging los aangezien 44 het startnummer is van Lewis Hamilton, de grote rivaal van Horners stercoureur Max Verstappen. Of het ging om een bewuste grap of een samenloop van omstandigheden is niet duidelijk.