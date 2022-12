Wolff deelt waarschuwing uit: "We zijn volgend jaar terug!"

Het team van Mercedes kende dit jaar een zeer tegenvallend seizoen. Mercedes viel van zijn troon en moest veel performance toegeven op Red Bull Racing en Ferrari. Teambaas Toto Wolff is echter wel trots op zijn team en hij deelt dan ook de eerste waarschuwing uit aan de concurrentie.

Mercedes wilde dit jaar sportieve wraak nemen na de verloren titelstrijd van vorig seizoen. De Duitse renstal viel in 2022 echter zeer tegen en kampte met veel kinderziektes. Nadat men de porpoising-problemen had opgelost en meerdere updates had doorgevoerd, ging het iets beter. George Russell schreef zelfs de Braziliaanse Grand Prix op zijn naam.

Spectaculair

Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde meermaals teleurgesteld op het huidige seizoen. De Oostenrijkse teambaas toonde zich nu opvallend optimistisch bij Sky Sports: "We gaan eerst de auto's neerzetten in de recepties van Brackley en Brixworth. De krachtbron deed het fantastisch en ik ben dan ook trots op wat we hebben bereikt. Wat betreft het chassis waren er best wel wat tegenvallende momenten, maar er waren juist ook een aantal heel goede momenten. De goede momenten waren tevens zeer spectaculair."

Wolff wijst dan ook op de zege van Russell in Brazilië. De Britse coureur won op het circuit van Interlagos zijn eerst Grand Prix en volgens Wolff maakte dat iets los binnen het team: "Het liet ons voelen hoe goed we eigenlijk zijn en we zijn nu aan het pushen voor volgend jaar. We zijn volgend jaar gewoon terug!"