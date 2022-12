De 22 Formule 1-coureurs van 2022: Esteban Ocon, eeuwige Mr. Consistency

De wereldkampioenschapstitels gingen naar Max Verstappen en Red Bull Racing, in de persoon van Nyck de Vries stond er onverwachts een Nederlandse supersub op en na 22 Grands Prix kan GPToday.net de balans opmaken. Welke coureurs veroverden topresultaten en wie presteerden er ondermaats? Vandaag in deel vijftien: Esteban Ocon, die liefst zestien maal punten scoorde.

Esteban Ocon (Frankrijk, 17 september 1996)

Eindklassering 2022: achtste

Aantal WK-punten: 93

Beste klassering: 4e (Japan)

Beste startplaats: 5e (drie keer)

Onderling kwalificatieduel met Fernando Alonso: 10-12

Het Formule 1-seizoen 2022 van Esteban Ocon

Schrijvers die terugblikken op Formule 1-seizoenen kampen al jarenlang met hetzelfde probleem: wat moet je precies zeggen over Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane? Te groot voor het servet maar te klein voor het tafellaken lijkt na vijf volledige – en één half – seizoenen de juiste interpretatie, al heeft Ocon af en toe bijzondere uitschieters.

Wie zijn observatie baseert op de eindstand van het wereldkampioenschap van 2022, komt bedrogen uit. Ja, Ocon eindigde voor teammaat Fernando Alonso: hij scoorde elf WK-punten meer dan zijn ervaren teamgenoot. Maar wie de races heeft gezien, weet dat Alonso minstens vijftig punten door de neus geboord zag worden wegens falend materiaal. De achtste eindplaats van Ocon is daarmee geflatteerd.

Want ondanks dat Alpine de grote rivalen van McLaren versloeg in de strijd om het constructeurskampioenschap, kreeg Ocon het niet voor elkaar om het onderlinge duel met Lando Norris in zijn voordeel te beslechten. Een smetje op het blazoen, want wie de beste wagen na de top drie heeft, is haast gedwongen om de zevende positie in het eindklassement te veroveren.

Was het dan allemaal kommer en kwel bij Ocon? Nou nee, dat ook niet. Suzuka – P4 – was het absolute hoogtepunt, terwijl ook de optredens op de Red Bull Ring (vijfde), Jeddah en Montréal (beide keren zesde) de boeken ingaan als races waarin de Fransman sterk voor de dag kwam.

Consistentie was, zoals zo vaak, het toverwoord bij Ocon. De coureur die bijna nooit uitvalt viel ook in 2022 bijna nooit uit. In liefst zestien van de tweeëntwintig wedstrijden reikte Ocon tot een puntenfinish, in vier overige gevallen greep-ie net naast en slechts tweemaal – beide keren vanwege mechanische panne – moest Ocon de wedstrijd voortijdig verlaten. Gekke fratsen zal je Ocon zelden zien uithalen, maar uitschieters zijn eveneens zeldzaam.

Het plan van Esteban Ocon voor het seizoen 2023

Aangezien Alpine Ocon in een vroeg stadium van een langdurig Formule 1-contract voorzag, hoefde de Franse coureur zich geen zorgen te maken over de nabije toekomst. Ook in 2023 verdedigt Ocon de kleuren van zijn nationale trots, al zal hij volgend jaar iemand anders naast zich zien in de garage. Niemand minder dan jeugdvriend en latere aartsrivaal Pierre Gasly voegt zich bij Alpine, waardoor het de eerste compleet Franse lineup verzorgt sinds Ligier in de slotrace van 1994 aantrad met Olivier Panis en Franck Lagorce.

Of het een succes wordt, valt te bezien. Ocon en Gasly hebben een behoorlijke geschiedenis vol haat en nijd en als het erom spant, kunnen er zomaar Hamilton-Rosberg-achtige taferelen opsteken. Aan de twee Fransen om twijfelaars het ongelijk te bewijzen.