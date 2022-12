Horner ziet dat Red Bull een doelwit is: "We zijn geen politieke partij"

Het team van Red Bull Racing heeft een zeer succesvol seizoen achter de rug. De Oostenrijkse renstal werd constructeurskampioen en pakte met Max Verstappen de wereldtitel tijdens de Japanse Grand Prix. Christian Horner ziet dat de successen ervoor zorgen dat Red Bull een doelwit wordt voor de concurrentie.

Red Bull kende een seizoen waarin men het naast de baan zeer lastig had. De constructeurskampioen belandde in een aantal relletjes, de ene iets groter dan de anderen. Red Bull raakte betrokken bij de budetcaprel. De Oostenrijkse renstal had de budgetcap in 2021 overschreden met een minimaal bedrag en de concurrentie riep de FIA op om een strenge straf uit te delen. Red Bull ontving uiteindelijk een boete en mag minder tijd doorbrengen in de windtunnel.

Doelwit

Red Bull-teambaas Christian Horner merkte dat vooral de teams van Ferrari en Mercedes fel reageerden op acties van zijn team. Red Bull reageerde daar weer fel op. Tegenover de internationale media spreekt Horner zich erover uit: "We zijn dit jaar ook naast de baan een doelwit geweest. We zijn een raceteam, dit is wat wij doen. We zijn geen politieke partij, wij focussen ons gewoon op het racen."

De grens

Horner is tevens van mening dat zijn team de grenzen wel moet opzoeken. In de stevige strijd op de baan is dat volgens de Britse teambaas hard nodig. Horner is duidelijk: "Wij racen hard en we zoeken de grens op. Dit is wat raceteams moeten doen als ze succesvol willen zijn. Dit is altijd al onze aanpak geweest en dat werkt. We houden van de competitie maar het was daarnaast ook een zwaar seizoen. Maar goed, dat hoort ook bij de Formule 1."