De 22 Formule 1-coureurs van 2022: Mick Schumacher, niet goed genoeg

De wereldkampioenschapstitels gingen naar Max Verstappen en Red Bull Racing, in de persoon van Nyck de Vries stond er onverwachts een Nederlandse supersub op en na 22 Grands Prix kan GPToday.net de balans opmaken. Welke coureurs veroverden topresultaten en wie presteerden er ondermaats? Vandaag in deel zeven: Mick Schumacher, het was gewoonweg niet goed genoeg.

Mick Schumacher (Zwitserland, 22 maart 1999 – rijdt met Duitse licentie)

Eindklassering 2022: zestiende

Aantal WK-punten: 12

Beste klassering: 6e (Oostenrijk)

Beste startplaats: 6e (Canada)

Onderling kwalificatieduel met Kevin Magnussen: 6-16

Het Formule 1-seizoen 2022 van Mick Schumacher

Met een hoop bombarie werd de komst van Mick Schumacher in de Formule 1 aangekondigd. Niet heel verrassend, want Mick Schumacher is immers het zoontje van de legendarische Michael Schumacher. Dat Mick qua stuurmanskunsten nog niet heel veel overeenkomsten met zijn vader vertoont was reeds voor zijn Formule 1-debuut bekend, maar dat het zo tegenvallend zou zijn heeft menigeen verrast.

Dat Schumacher in 2021 vrijwel altijd als voorlaatste rondreed was geen schande. De Haas van vorig jaar was immers een hok op wielen en het enige wat je als professioneel autocoureur dan kan doen, is sneller rondrijden dan je teamgenoot. Nikita Mazepin bleek geen kind voor de Formule 2-kampioen van 2020, die het echter aanmerkelijk lastiger had met zijn nieuwe collega Kevin Magnussen. Bij het openingsweekend in Bahrein bleek meteen dat Schumacher dit jaar niet eenvoudig zijn teammaat de oren zou wassen.

Wat bij het openingsweekend ook bleek, was dat de Haas van 2022 een stuk beter was dan de Haas van 2021. De ietwat geflatteerde vijfde finishplaats van Magnussen onderstreepte dat feit. Waar Schumacher bleef? Nergens. De jonge Duitser harkte in het middenveld rond, kwam telkens tekort voor punten en schreef meer dan eens (Saudi-Arabië, Monaco) een Haas volledig af. Het kwam hem op een waarschuwing van Haas-teambaas Guenther Steiner te staan: als Schumacher ambities koesterde om ook in 2023 voor het Amerikaanse team te rijden, mocht er gauw wat goeds gebeuren.

Dat goede vond plaats. Op Silverstone scoorde Schumacher junior – de coureur die in zijn eerste 31 Grand Prix-optredens niet tot puntenposities wist te reiken – eindelijk een handvol punten na een keurige achtste finishplaats, om daar op de Red Bull Ring vanaf startplaats negen nog eens acht aan toe te voegen middels een prachtige zesde plek. Daarna bleek de koek echter op. In het verdere vervolg van het Formule 1-seizoen 2022 wist Schumi III geen vervolg te geven aan zijn goede zomerse prestaties.

Onder de streep was hetgeen Mick Schumacher dit jaar heeft laten zien in zijn Formule 1-wagen gewoon niet goed genoeg. De Haas was geen wonderwapen, dat is waar, maar er was zeker wel mogelijkheid om meer dan twaalf wereldkampioenschapspunten te scoren – teammaat Magnussen reed er immers 25 bij elkaar. Zijn vroege aftocht komt dan ook niet geheel onverwacht.

Het plan van Mick Schumacher voor het seizoen 2023

Na twee volledige Formule 1-seizoenen komt er een einde aan het verblijf van Mick Schumacher in de koningsklasse. Wat de jonge Duitser gaat doen is nog niet bekend: er wordt gesproken over een dienstverband in het langeafstandsracen of wellicht in de Formule E. Aangezien ook de banden met Ferrari zijn doorgesneden, is test- en demonstratiewerk voor het team uit Maranello tevens uitgesloten.

Schumacher kan zijn hoop mogelijk op Audi vestigen, dat per 2026 als volwaardig fabrikant aanwezig wil zijn in de Formule 1. In het geval dat het merk uit Ingolstadt een Duitse coureur aanbeveelt, zou Schumacher een van de kandidaten moeten zijn. Eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat Michaels zoon beter kan uitkijken naar een functie elders.