Domenicali zwijgt over Binotto-exit: "Belangrijk dat er een competitief team is"

Eerder deze week werd de Formule 1-wereld kortstondig wakker geschud uit zijn winterslaap. Het team van Ferrari maakte namelijk bekend dat teambaas Mattia Binotto het team gaat verlaten. Huidig Formule 1-CEO en voormalig Ferrari-teambaas Stefano Domenicali wil er niet teveel over zeggen.

Binotto's vertrek werd vorige week al aangekondigd in de Italiaanse media. De Italiaan zou weinig vertrouwen voelen vanuit de leiding van Ferrari en zou daarom zijn ontslag hebben ingediend. Uit het persbericht van Ferrari bleek dat Binotto zelf wilde vertrekken, over een gebrek aan vertrouwen wordt echter niets gezegd. Binotto ontvangt veel mooie woorden maar een enkeling blijft zwijgen.

Niets zeggen

Huidig Formule 1-CEO Stefano Domenicali werkte in zijn tijd bij Ferrari samen met Binotto. De Italiaanse CEO wil echter niets zeggen over de zaak. Bij Marca houdt hij zijn kaken stijf op elkaar: "Vanwege mijn positie kan ik niets zeggen. Ik kan Mattia alleen maar geluk wensen voor de toekomst en ik hoop dat Ferrari iemand kan vinden die verder kan gaan op dit pad dat ze dit jaar insloegen. Het pad dat ze heeft gebracht naar de tweede plaats in het wereldkampioenschap."

Competitief

Domenicali hoopt wel dat Ferrari een nieuwe teambaas kan vinden die voor de nodige stabiliteit kan gaan zorgen. De Italiaan wil dit echter alleen maar met het oog op de concurrentiestrijd in de Formule 1. Domenicali is daar nogal duidelijk over: "Op dit moment is het voor de Formule 1 belangrijk dat we een competitief team hebben. Dat is dan natuurlijk ook wat wij voor hen wensen."