Krack onder de indruk van Alonso’s eerste test bij Aston Martin

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso heeft de eerste gemaakte meters voor zijn nieuwe werkgever Aston Martin met succes afgerond. Alonso heeft onlangs de overstap gemaakt door vanuit Alpine naar Aston Martin te verhuizen. Alonso vervangt mede Formule 1-veteraan Sebastian Vettel, die per afsluiting van het 2022-seizoen van de Formule 1 officieel met pensioen is. Alonso kreeg tijdens de officiële naseizoenstest in Abu Dhabi de kans om kennis te maken met zijn nieuwe team. Zijn kersverse teambaas Mike Krack meent dat Alonso’s eerste run met Aston Martin 'heel indrukwekkend' was.

De naseizoenstest op het Yas Marina circuit in Abu Dhabi was de locatie waarop Formule 1-coureurs en junioren de kans kregen om zoveel mogelijk meters te maken. Ook intern vanuit de Formule 1 vonden er veranderingen plaats. Een voorbeeld hiervan is Fernando Alonso; de Spanjaard verkaste vanuit Alpine naar het groeiende team van Aston Martin. De tweevoudig wereldkampioen schijnt in Abu Dhabi een goede indruk te hebben achtergelaten op zijn nieuwe werkgever.

"Het was zeer indrukwekkend”, begint Aston Martin teammanager Mike Krack over Alonso’s eerste test voor het team. “Hij maakte indruk met zijn manier van efficiëntie in het doorgeven van berichten. Hij is recht door zee, maar wel heel vriendelijk, open en transparant. We zijn meer dan tevreden met hoe de dag verlopen is."

Alonso vervangt pensionado Sebastian Vettel, die afgelopen zomer bekend maakte zich te willen focussen op zijn familie. Krack, de Luxenburger die bekend is met Vettel vanwege eerdere samenwerkingen in de Formule 1, wordt gevraagd of er gelijkenissen en verschillen zijn tussen beide coureurs. "Ze zijn verschillend, tuurlijk, want ze komen van verschillende achtergronden. De ene is Spaans, de ander Duits. Dat maakt een groot verschil. Maar wat ze in gemeen hebben is de focus op het verbeteren en maken van progressie."

Aston Martin lijkt langzaam maar zeker een momentum op te bouwen dat het team katapulteert richting een positie in het middenveld. Vooral in de tweede seizoenshelft van 2022 leek Aston Martin bezig te zijn aan een positieve trend; ook naast het circuit maakt het Britse team voortgang. Met de bouw van haar nieuwe hoofdkwartier en windtunnel, straalt Aston Martin uit dat het zeker niet stil staat.

Krack denkt dat Alonso’s komst het team naar een nieuw niveau kan brengen. "Als je iemand hebt met zoveel passie om te winnen, dan denk ik dat dat invloed zal hebben op het team. We konden duidelijk merken dat iedereen heel blij was om hem in onze auto te zien. Ik denk dat hij een vlam in ons als team opstart", sluit Krack af.