Leclerc bedankt vertrekkende Binotto: "Mijn respect is nooit verdwenen"

Gisteren werd bekend dat Mattia Binotto vertrekt als teambaas van Ferrari. De exit van Binotto hing al geruime tijd in de lucht en de geruchten werden alleen maar sterker sinds Italiaanse media meldden dat de Italiaan zou gaan vertrekken. Charles Leclerc heeft nu gereageerd op het vertrek van zijn teambaas.

Ferrari kende dit jaar een zeer wisselvallig seizoen. De Italiaanse renstal kwam als een raket uit de startblokken en Leclerc won twee van de eerste drie Grands Prix. Al snel ging het echter mis en kregen Leclerc en zijn teamgenoot Carlos Sainz veelvuldig te maken met betrouwbaarheidsproblemen en mislukte tactieken. Binotto voelde volgens Italiaanse media geen vertrouwen meer van de Ferrari-top en kondigde gisteren dus zijn vertrek aan.

Leclerc reageerde op Instagram op het vertrek van zijn teambaas. De Monegask postte een foto van hem en Binotto en schreef daar een openhartige tekst bij: "Mattia, bedankt voor alles. We hebben samen vier intense seizoenen doorgebracht. Het waren jaren vol voldoening maar er waren ook onvermijdelijke momenten die onze relatie op de proef stelden. Mijn respect naar jou is echter nooit verdwenen en we hebben vol overgave gewerkt om dezelfde doelen te bereiken. Ik wens je heel erg veel geluk met alles!"