Brown kritisch op budgetcap-uitleg van Red Bull

Het team van Red Bull Racing heeft een roerig seizoen achter de rug. De Oostenrijkse renstal werd constructeurskampioen én wereldkampioen met Max Verstappen. Tevens kreeg men te maken met de rel omtrent de budgetcap, Zak Brown vindt het echter nog steeds een redelijk ongeloofwaardige zaak.

Red Bull bevond zich in een lastige situatie toen duidelijk werd dat men de budgetcap had overschrijden in 2021. Aangezien het slechts om een lichte overtreding ging, volgde er geen zware sportieve straf. De straf was echter wel fors aangezien Red Bull een dikke boete kreeg en minder tijd mag doorbrengen in de windtunnel. Volgens Red Bull waren er op meerdere gedeeltes fouten gemaakt bij de budgetcap, onder meer bij de cateringskosten.

Werknemers

McLaren CEO Zak Brown is echter nog steeds van mening dat Red Bull de fout in is gegaan. De Amerikaan laat aan de internationale media weten dat hij de uitleg van Red Bull niet gelooft: "Ik vond dat er veel dingen waren die helemaal niet logisch klonken. Als de teams moeten we allemaal voor onze werknemers zorgen. Onze werknemers komen altijd naar ons toe en vertellen ons dingen over het eten en de hotels van de andere teams. Dat geeft je als team een soort competitieve positie als je mensen zoekt of wil behouden."

Kostenpost

Brown denkt dan ook dat er op dat punt het één en ander mis is gegaan bij het team van Red Bull. De Amerikaan is daar nogal fel over: "Red Bull wijst dan een kostenpost aan en zegt dan dat ze daar teveel aan hebben uitgegeven. Als dat geld wel onder de budgetcap was gevallen, dan betekent dat dat je op een ander vlak minder hebt uitgegeven. Je kan niet een ander vlak aanwijzen en zeggen dat je daar over de budgetcap bent gegaan."