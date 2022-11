Chandhok schat rijdersduo's Ferrari en Mercedes hoger in dan Red Bull

Het team van Red Bull Racing heeft een zeer competitief seizoen achter de rug. De Oostenrijkse renstal werd dit jaar constructeurskampioen en pakte met Max Verstappen tevens de wereldtitel bij de coureurs. Karun Chandhok is echter van mening dat de teams van Ferrari en Mercedes een beter rijdersduo hebben.

Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez kwamen dit jaar zeer goed voor de dag. Verstappen verbrak het record van de meeste Grand Prix-zeges in één seizoen door vijftien keer te zegevieren. Perez kende ook een goed seizoen en de Mexicaan won voor het eerst in zijn loopbaan twee Grands Prix, de prestaties zorgden ervoor dat Red Bull al in Austin constructeurskampioen werd.

Voormalig Formule 1-coureur en huidige analist Karun Chandhok is echter van mening dat de teams van Ferrari en Mercedes een beter rijdersduo hebben. Bij Betway legt Chandhok zijn mening uit: "Ik heb het al eerder gezegd en ik sta er nog steeds achter, ik denk dat Ferrari de twee line-up van het veld heeft en dat Mercedes als collectief de beste is. Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn zeer talentvol . Ze zijn heel erg hongerig, ze hebben een goede werkethiek en ze zijn jong genoeg voor een grote toekomst. Ze hebben het talent maar ze moeten er wel mee gaan werken, ze moeten een team op zich heen creëren."