Verbazing over Hamilton: "Suggereert dat Mercedes Max niet kan uitdagen"

Lewis Hamilton maakte gisteravond bekend dat hij vanaf 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. Het is een opvallende move, want hij verlaat hiermee zijn vrienden bij Mercedes. Karun Chandhok denkt dat Hamilton het gevoel heeft dat hij Max Verstappen niet kan verslaan bij Mercedes.

Na twee tegenvallende jaren in de Formule 1 jaagt Hamilton op eerherstel. Hij wil dit jaar ook gaan vlammen, maar alle ogen zijn nu natuurlijk gericht op 2025. Vanaf dat jaar zal Hamilton in het iconische scharlakenrood gaan rijden en kan hij in dienst van dat team verder gaan jagen op Verstappen. Ferrari maakte bekend dat Hamilton een meerderjarig contract heeft getekend, wat dus inhoudt dat hij ook onder de nieuwe motorreglementen zal rijden met een Ferrari.

Oud-coureur Karun Chandhok vraagt zich af welke boodschap Hamilton hiermee geeft aan Mercedes. Het is geen geheim dat Hamilton weer wil winnen en blijkbaar ziet hij meer kansen bij Ferrari. Chandhok legt zijn visie op de zaak uit aan zijn werkgever Sky Sports: "De timing van het contract suggereert dat Hamilton niet denkt dat Mercedes snel genoeg uit de problemen zal zijn om Max Verstappen uit te dagen. Hamilton bestaat niet om tweede te worden. Hij herinnert zich waarschijnlijk niet eens hoe vaak hij tweede is geworden. Hij bestaat om te winnen."