Albon heeft winterstop nodig om 100% fitheid terug te krijgen

Alex Albon heeft zoals veel zijn vele collega’s een bewogen seizoen achter de rug. De Thais-Britse coureur maakte bij de start van 2022 zijn comeback in de Formule 1; de oud-teamgenoot van Max Verstappen en Daniil Kvyat werd door het team van Williams aangetrokken. Wisselvallige prestaties wat betreft de auto en onder andere een blindedarmonsteking met medische complicaties tot gevolg zorgden ervoor dat de herintrede van de coureur niet zonder kleerscheuren was. Albon meent dat hij de adempauze van de winterstop hard nodig heeft om zich voor 100% te herstellen met het oog op de start van het 2023-seizoen.

Albon’s comeback in de koningsklasse van de motorsport was bij de start van 2022 een feit. De coureur werd door het team van Williams aangetrokken om plaats te nemen naast Nicholas Latifi, die op zijn beurt afscheid van het team heeft genomen na de officiële voltooiing van ditzelfde seizoen.

Albon’s hoogtepunten dit jaar waren, naast zijn comeback, op één hand te tellen. De Williams-bolide was opnieuw te langzaam om consistent in het middenveld voor punten te kunnen vechten. Toch wist de Thais-Britse coureur bij drie Grands Prix in de punten te eindigen. Een opvallend laagtepunt was zijn ziekteval voorafgaand aan de Grand Prix van Italië. Albon werd op de zaterdag in Monza onwel en moest met spoed een operatie ondergaan: de coureur had een blindedarmonsteking. Een medische complicatie tijdens de operatie betekende dat de Williams-rijder nóg verder van huis was.

Op de vraag van Motorsport.com of Albon inmiddels weer op 100% fitheid zit na Monza, antwoordt hij: "Ik zou zeggen dat ik de winter nodig heb om weer naar de 100% te komen. We hebben niet echt de tijd gehad om die fitness weer terug te trainen. Realistisch gezien was Singapore heel zwaar, maar na Japan voelde ik me weer redelijk goed."

"Onze beste kans (op punten) was Monza, dus uitgerekend daar wou ik op mijn best zijn." Notabene in datzelfde weekend was Albon genoodzaakt om onder het mes te gaan. Williams maakte gebruik van de diensten van Nederlander Nyck de Vries, die op zijn officiële Grand Prix-debuut meteen in de punten eindigde en een basis leverde voor zijn contractering bij AlphaTauri voor 2023.

Albon kijkt positief vooruit naar de pauze en ziet de winterstop als een kans voor het team om zich te resetten en uit te bouwen naar 2023. "We willen hard werken en de balansproblemen van dit jaar oplossen. Als team zijnde denk ik dat we onze kansen echt maximaliseren. Het laat zien dat we op de juiste manier presteren. Als we een betere auto hebben, kunnen we beter voor punten vechten en zodanig meer punten scoren", sluit Albon af.