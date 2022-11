Horner over Red Bulls 2022-succes: "Hebben doelwit op onze rug gehad"

Na jarenlang moeten hebben toegekeken hoe concurrent Mercedes titelwinst na titelwinst binnensleepte, is Red Bull terug van weggeweest. Met de dubbele kampioenschapsscore in de Formule 1 het afgelopen seizoen zet het team van de energiedrankjesgigant een uitstekende basis neer voor toekomstig succes. Red Bulls topman Christian Horner zegt dat het bewandelde pad richting een recordbrekend jaar niet zonder slag of stoot werd voltooid, zowel op- als naast het circuit.

Met een sterk rijdersduo van Max Verstappen en Sergio Peréz scoorde het team van Red Bull afgelopen seizoen maar liefst zeventien van de 22 Grand Prix-overwinningen. Vooral Verstappen maakte indruk; de inmiddels bekroonde tweevoudig wereldkampioen noteerde vijftien daarvan op zijn naam. Op de baan heeft het team duel na duel uitgevochten met titelconcurrent van dit jaar Ferrari, naast de baan werd de Oostenrijkse renstal door meerdere collega’s onder druk gezet. Voornamelijk het budgetplafondverhaal bracht veel kritiek op van Red Bulls concurrenten; het team overschreed de uitgavelimiet van 2021 waardoor het een boete van 7 miljoen dollar moest betalen en het team de komende twaalf maanden 10% minder tijd in de windtunnel mag spenderen.

"We hebben dit jaar wel ervaren dat des te beter je bent, des te meer tegengas je van je concurrent ontvangt. De snelste manier om in populariteit te verminderen is om op consistente basis races te winnen. Ik denk dat het voor bepaalde mensen niet lekker zit dat wij als energiedrankjesteam racen tegen historische automerken", vertelt Horner tegenover RaceFans.

"Je kunt wel zeggen dat we naast de baan een doelwit op onze rug hadden. We zijn een raceteam, geen politieke organisatie. We focussen gewoon op racen. We racen hard, we verleggen de grenzen, dat is dat raceteams doen als ze succesvol willen worden. Dat is altijd onze aanpak geweest."