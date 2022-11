Sainz kreeg stalorders: "Ik had duidelijke instructies"

In Abu Dhabi was er een gevecht tussen om het vice-kampioenschap. Charles Leclerc kwam als winnaar uit de bus na een intens duel met Sergio Pérez. Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz Jr. kreeg orders vooraf dat hij niet met de strijd mocht bemoeien.

"Ik denk dat we als een team hebben gewerkt", zei Sainz na de race. "Ik had voor de race duidelijke instructies om niet met hem te vechten bij de start of rond de pitstops."

Sainz herhaalde meerdere keren dat Leclerc de terechte vice-kampioen is en sprak vol lof. "Ik ben blij voor hem, eerlijk gezegd, want ik vind echt dat hij die P2 verdient", voegde hij eraan toe. "Hij is het hele jaar supersterk geweest met deze generatie auto's."

"Hij rijdt buitengewoon goed en ik moet misschien mijn rijstijl aanpassen en een beetje veranderen om dichter bij hem te komen", voegde hij eraan toe. "Hij heeft een geweldig seizoen aan zijn zijde gereden en hij verdient die P2 voor Checo", concludeerde de 28-jarige rijder.