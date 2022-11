Max Verstappen hoopt dat toekomstige kinderen niet gaan racen

Max Verstappen is momenteel één van de beste coureurs van de wereld. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft zijn talent niet van een vreemde, zijn vader Jos Verstappen was immers ook Formule 1-coureur. Max Verstappen hoopt dat zijn toekomstige kinderen iets anders gaan doen dan racen.

Verstappen reisde in zijn jonge jaren heel Europa af met zijn vader Jos. Max Verstappen was zeer succesvol in zijn kartjaren en hij ontving zeer veel steun, tips en adviezen van zijn vader. Na zijn debuut in de Formule 1 verdween vader Jos steeds meer en meer naar de achtergrond, de oud-coureur blijft echter altijd nog aanwezig.

Gekkenhuis

Max Verstappen heeft nog geen kinderen maar de wereldkampioen geeft aan dat dit wel zijn droom is. In het Viaplay-programma 'Max Verstappen: Picture Perfect' spreekt hij zich uit: "Ik hoop alleen dat ze nooit gaan racen! Nee, als ik terugkijk nar wat mijn vader allemaal voor mij heeft gedaan dan was dat echt een gekkenhuis. Wat hij voor mij overheeft gehad in die jaren, ik zou het lastig vinden om dat zelf ook zo intensief te doen. Als daaraan begint dan wil je dat natuurlijk ook goed doen. Je wil winnen. In deze nieuwe wereld is dat soms lastig."