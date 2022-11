'Schumacher hoorde van Formule 1-exit in hotellobby'

Mick Schumacher weet sinds vorige week dat hij aankomend seizoen niet actief zal zijn in de Formule 1. De Duitse coureur kreeg na een lastig seizoen geen nieuw contract bij het team van Haas en hij staat daardoor aan de zijlijn. Naar verluid heeft hij het nieuws op een opvallende manier tot zich genomen.

Schumachers exit hing al geruime tijd in de lucht. De Duitse coureur bleef strijdbaar maar al snel werd duidelijk dat men bij Haas andere plannen heeft. Schumacher wordt volgend jaar vervangen door zijn landgenoot Nico Hülkenberg. Volgens het Duitse medium Bild was de exit van Schumacher al ten tijde van de Braziliaanse Grand Prix een slecht bewaard geheim, er was echter geen communicatie over tussen Haas en het kamp Schumacher.

Volgens het Duitse medium hoorde Schumacher pas daags voor de seizoensfinale in Abu Dhabi van het nieuws. Haas-teambaas Günther Steiner zou namelijk zijn afgereisd naar het resort waar Schumacher in de aanloop naar de Grand Prix verbleef. Op de woensdag voor de Grand Prix zou Steiner in de hotellobby hebben gesproken met Schumacher, daar zou de Duitser te horen hebben gekregen dat hij geen nieuw contract zou gaan krijgen.