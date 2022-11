Norris niet tevreden met enkele trofee: "Eén podiumplek is niet genoeg"

Lando Norris was dit seizoen de enige coureur die niet rijdt voor Red Bull, Ferrari of Mercedes die op het podium eindigde. De Brit was toch niet geheel tevreden met zijn seizoen. Norris is namelijk van mening dat een enkele derde plaats niet zoveel waard is voor hem.

Norris kende een zeer goed seizoen waarin hij weer meerdere keren liet zien tot wat hij in staat is. Tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola beleefde Norris zijn hoogtepunt. De Britse McLaren-coureur kende een goed weekend en kwam uiteindelijk als derde over de streep. Het was zijn eerste en zijn laatste podium van het seizoen.

Norris was zeer blij met zijn podiumplek en dat stak hij dan ook niet onder stoelen of banken. Toch geeft de Brit aan dat hij het liever anders had gezien. Hij wordt geciteerd door Racefans: "Een podiumplek betekent altijd wel iets. Het betekent iets voor mij en het betekent iets voor het team. Eén podiumplek is echter niet genoeg. Bij één podium heb je het gevoel dat we geluk hebben gehad, je wil het gevoel hebben dat je er elke keer recht op hebt. We verdienen het zeker weten, we waren alleen niet snel genoeg. We lagen te ver achter op wat wij verdienden."