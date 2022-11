Verstappen eindigt ook in Power Rankings op eerste plaats

Max Verstappen heeft een sterk seizoen achter de rug. De Nederlander prolongeerde zijn wereldtitel en haalde tevens de constructeurstitel binnen voor zijn werkgever Red Bull Racing. Verstappen mag echter nog meer titels bijschrijven aangezien de Nederlandse wereldkampioen ook bovenaan is geëindigd in de Power Rankings van de Formule 1.

Elke Grand Prix werd dit seizoen een Power Ranking opgesteld door de Formule 1. Een panel bestaand uit vijf leden gaf alle coureurs elk weekend een cijfer van één tot en met 10. De scores van de panelleden werden vervolgens bij elkaar opgeteld en daaruit kwam dan weer een gemiddelde naar voren. Uit dat gemiddelde werd elk weekend een Power Ranking opgesteld en er werd ook een scoreboord bijgehouden met gemiddeldes van het gehele seizoen.

Max Verstappen eindigde boven aan in de einduitslag van de Power Rankings. Verstappen scoorde dit seizoen gemiddeld een 8,8 en daarmee liet hij zijn naaste belager Charles Leclerc op gepaste afstand, de Monegask scoorde slechts een 8,2. George Russell maakt de top drie compleet met een 7,8. Verstappen sloot het seizoen overigens af met een 9,6 in Abu Dhabi.

