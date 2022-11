Häkkinen vergelijkt Verstappen met Senna en Prost: "Dat heeft hij zelf gedaan"

Max Verstappen sloot afgelopen weekend in Abu Dhabi zijn seizoen op gepaste wijze af. De Nederlander won op het Yas Marina Circuit zijn vijftiende Grand Prix van zijn kampioensjaar. Verstappen oogst veel lof, ook Mika Häkkinen is enorm onder de indruk van de Red Bull Racing-coureur.

Verstappen veroverde al in Japan zijn tweede wereldtitel. De Nederlander behield daarmee de wereldtitel en mocht zich dus razendsnel een tweevoudig wereldkampioen noemen. Verstappen schonk zijn team Red Bull in Austin ook de constructeurstitel en in Mexico verbeterde hij het record van de meeste Grand Prix-zeges in één seizoen. Verstappen sloot het seizoen af met vijftien overwinningen en dat is een record waarvan men verwacht dat het voorlopig niet zal worden verbroken.

Perfect

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen was enorm onder de indruk van de prestaties van Verstappen in het seizoen 2022. De Finse oud-coureur zag dat Verstappen zijn dominantie nog één keer liet zien tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. In zijn column voor Unibet spreekt Häkkinen zich uit: "De race was simpelweg gewoon perfect voor Max. Dit onderstreept zijn en Red Bulls prestaties van dit jaar."

1988

Ook het record van vijftien Grand Prix-zeges in één seizoen maakte veel indruk op Häkkinen. De Fin dook de geschiedenisboeken in en deelt een opvallende statistiek: "Iemand zei tegen mij dat Alain Prost en Ayrton Senna in 1988 gezamenlijk vijftien van de zestien Grands Prix wonnen voor het team van McLaren. Max heeft dat helemaal zelf gedaan, het is fantastisch. Hij had de snelheid en hij presteerde consistent. De auto was het gehele seizoen zeer snel en ze hadden de betrouwbaarheidsproblemen snel onder controle, ongelofelijk."