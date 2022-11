Ralf Schumacher deelt 2023-voorspellingen: "Ga uit van strijd tussen drie teams"

Het team van Red Bull Racing kende dit jaar een waanzinnig sterk seizoen. De Oostenrijkse renstal werd met Max Verstappen wereldkampioen en werd zelf constructeurskampioen. De schijn bedriegt echter want Ferrari kon Red Bull met enige regelmaat bijhouden. Ralf Schumacher verwacht in 2023 zelfs een strijd tussen drie teams.

Vooral in de openingsfase van het huidige seizoen streden de teams van Ferrari en Red Bull met elkaar. Ferrari-coureur Charles Leclerc won twee van de eerste drie races alvorens hij werd overschaduwd door Verstappen. In de slotfase van het seizoen mengde het team van Mercedes zich ook in de strijd en won George Russell zelfs de Braziliaanse Grand Prix.

Voormalig coureur en huidige analist Ralf Schumacher denkt dat deze drie teams aankomend seizoen de dienst zullen gaan uitmaken. De Duitser deelt zijn voorspellingen met de Duitse tak van Sky Sports: "Ik ga ervanuit dat er volgend seizoen een strijd tussen drie teams zal zijn. Maar ik was eigenlijk wel volledig verrast door het feit dat Mercedes in Abu Dhabi wederom aan het worstelen was. Het is dus nogal duidelijk dat ze daar hun problemen nog niet volledig onder de knie hebben."