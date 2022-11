Verstappen klaar met Brazilië: "Dan zouden mensen het nog steeds niet begrijpen"

Max Verstappen kende dit jaar een ijzersterk seizoen. Eén van de weinige smetjes op zijn seizoen was de opvallende slotfase van de Braziliaanse Grand Prix. Verstappen weigerde daar een teamorder en dat zorgde voor ophef. Red Bull bluste het brandje maar Verstappen wil er nog steeds niet al te veel over kwijt.

Tijdens de Grand Prix van Brazilië reden Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez achter elkaar in de absolute slotfase van de race. Aangezien Perez nog in duel was om de tweede plaats in het wereldkampioenschap, vroeg men aan Verstappen of hij de Mexicaan erlangs wilde laten. Verstappen weigerde en gaf aan dat hij daarvoor zo zijn redenen had. Red Bull stak later in de week de hand in eigen boezem en men zei sorry.

Verstappen wil echter nog steeds niet uitleggen waarom hij de teamorder weigerde. De Nederlander werd ernaar gevraagd door Viaplay maar hij bleef zwijgen: "Als ik dat zou doen, zouden mensen het nog steeds niet begrijpen. Mensen snappen ook niet wat er achter de schermen gebeurt tijdens een seizoen. Op een of andere manier denkt men dat ik geen teamplayer bent terwijl ik juist heel open ben. Mensen zien het niet maar tijdens het seizoen is iedereen bezig met zijn eigen afstelling. Samen met onder andere mijn engineer zijn best goed in het vinden van de juiste richting. Meestal neemt de andere kant van de garage dat over."