Wolff grapt over werkwijze Steiner: "Hij komt uit de bergen, daar is de lucht ijler"

Afgelopen week werd duidelijk dat het team van Haas niet koos voor een nieuw contract voor Mick Schumacher. Schumacher voor 2023 vervangen door de ervaren rot Nico Hülkenberg en niet iedereen kan zich vinden in die keuze. Toto Wolff zou bijvoorbeeld anders hebben gereageerd.

Schumacher reed sinds 2021 voor het team van Haas. Dit jaar vielen zijn resultaten echter tegen en voldeed hij niet aan de hoge verwachtingen. Schumacher schreef in Saoedi-Arabië, Monaco en Japan zijn auto volledig af en ging meermaals de mist in. Hij stond dan ook onder hoge druk en het team van Haas koos voor de ervaring van Hülkenberg voor aankomend seizoen.

Het lijkt er inmiddels sterk op dat Schumacher aankomend seizoen zal gaan fungeren als derde coureur bij het team van Mercedes. Mercedes-teambaas Toto Wolff kan zich dan ook niet geheel vinden in de keuze van zijn Haas-collega Günther Steiner. Bij het Duitse Sky Sports spreekt Wolff zich grappend uit: "Günther blijft Günther! Hij zal nooit anders praten maar dit is zijn manier van managen. Hij komt uit de bergen, de lucht is daar ijler en dan kan je niet altijd goed nadenken! Maar hij is wel authentiek en trouw aan zijn stijl. Ik heb gezien dat het op zijn manier kan werken."